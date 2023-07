Calciomercato Lazio, Sarri non cambia idea con Lotito: vuole quei quattro

In attesa del colloquio tra Sarri e Lotito, che dovrebbe andarse in scena già oggi, in casa Lazio si continua a lavorare sul mercato, che procede al momento molto a rilento.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico toscano spinge fortemente per avere quattro acquisti per il club biancoceleste: un terzino (Pellegrini ormai quasi sfumato, si lavora per Mario Rui, due colpi a centrocampo (Sow ed il tanto richiesto Ricci dal Torino), un esterno d’attacco (son salite le quotazioni per Karlsson, vista la difficoltà di arrivare a Berardi)