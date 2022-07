Calciomercato Lazio, Sarri vuole Mertens: contatto diretto con il belga

Calciomercato Lazio: Sarri è intenzionato a portare Mertens in biancoceleste e lo avrebbe contattato personalmente per convincerlo

Dries Mertens potrebbe essere il nuovo vice-Immobile in biancoceleste. Come riportato da Il Mattino, infatti, né il belga né il Napoli vogliono più venirsi incontro per quanto riguarda il rinnovo di contratto e l’attaccante sarebbe quindi libero di trovarsi una nuova squadra.

Secondo il quotidiano, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri avrebbe contattato personalmente Mertens nelle ultime ore. L’obiettivo è quello di convincerlo a trasferirsi nella Capitale, anche se il belga tentenna perché non vorrebbe un ruolo di secondo piano.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24