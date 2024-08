Calciomercato Lazio, Stengs CAMBIA IDEA!

Le ultime sul calciomercato Lazio e l’affare Stengs, giocatore del Feyenoord che piace molto ai biancocelesti

Calvin Stengs è tornato indietro sulla sua decisione circa il trasferimento in MLS, allo Charlotte. Il giocatore del Feyenoord, in orbita Lazio, ha giurato inoltre fedeltà al club di Rotterdam, come riporta Fabrizio Romano.

STENGS – «Mi rendo conto sempre di più di quanto mi trovi bene al Feyenoord e di voler restare lì. Tornerò al Feyenoord e darò tutto per il club, i miei compagni di squadra e i tifosi. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione e di giocare in Champions League»