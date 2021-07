Il Borussia Dortmund apre al prestito di Brandt, ma lascia l’obbligo di riscatto fissato a 30 milioni: la situazione

Resta calda la pista per Julian Brandt. Come riporta il Corriere dello Sport, il Borussia Dortmund avrebbe aperto alla possibilità per la Lazio di prendere il giocatore con la formula del prestito, ma inserendo l’obbligo del riscatto.

Le richieste del club tedesco per l’acquisto definitivo restano alte, almeno 30 milioni. Cifre importanti, soprattutto perché determinate dall’incognite del futuro: un eventuale piazzamento in Champions darebbe una grande mano soprattutto al mercato, ma gli introiti sono ancora un’incognita.