Calciomercato, le trattative della parte destra di classifica

Calciomercato, il punto sulle trattative che animano la parte della destra della classifica: i colpi in chiave salvezza

Gennaio è il mese in cui le squadre ritornano sul calciomercato con un’idea molto chiara: pochi colpi, ma quelli giusti, per puntellare la rosa nelle sue fragilità. E se la parte sinistra della classifica, per meriti di campo, si prende sempre le prime pagine, anche nella lotta salvezza le squadre e i direttori sportivi lavorano con spirito certosino alla ricerca del colpo giusto al posto giusto. La Gazzetta della Sport, con l’accattivante titolo di Hit degli affari, fa il punto sugli obiettivi di: Cagliari, Empoli, Frosinone, Lecce, Sassuolo e Verona.

OKEREKE AL FROSINONE – «L’attaccante nigeriano è ormai separato in casa alla Cremonese e Di Francesco ha bisogno di rinforzi davanti».

MASINA AL SASSUOLO – «L’esterno non gioca tanto con Cioffi e vuole cambiare aria. Al Sassuolo (e al Frosinone) serve un uomo a sinistra».

VERDE AL CAGLIARI – «Gli infortuni di Shomurodov e Lapadula e Luvumbo in Africa dicono che a Ranieri serve un velocista. Si tratta con lo Spezia».

ZURKOWSKI ALL’EMPOLI – «Il centrocampista polacco è pronto a rientrare in Toscana. L’annuncio del gradito ritorno potrebbe arrivare già oggi».

KATESERIS AL CAGLIARI – «Il talento del Catanzaro piace quasi a tutti. Il Monza sembrava avanti, ma i sardi si sono inseriti, come il Sassuolo».

LAGERBIELKE AL LECCE – «Corvino ha individuato il centrale difensivo che serve. Lo svedese può arrivare con una operazione in stile Umtiti»

KURTULUS AL VERONA – «Per il dopo Hien il nome più caldo continua ad essere quello del difensore svedese. Trattativa in fase avanzata».