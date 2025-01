Calciomercato Lecce, possibile colpo Ngonge a gennaio? Corvino prova la trattativa con il Napoli. La situazione

Calciomercato Lecce, si punta sul colpo Cyril Ngonge per potenziare la squadra. Corvino già a lavoro con i partenopei per l’affare

Secondo quanto scritto da AreaNapoli, il calciomercato Lecce potrebbe farsi avanti e bussare alla porta dei partenopei per quanto concerne l’ingaggio del centrocampista offensivo Cyril Ngonge. Ecco la situazione.

LA SITUAZIONE – Anche il Lecce tra le squadre sondate come possibili destinazioni di Cyril Ngonge. Il belga è in uscita dal Napoli, che ha bisogno di liberare posti in lista tra gli “over” e gode di buoni rapporti con i salentini, certificati anche dal recente trasferimento di Luis Hasa in azzurro.