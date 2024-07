Alvaro Morata e il Milan, una telenovela estiva che potrebbe durare ancora qualche giorno. Ecco le ultime notizie

Alvaro Morata al Milan, filtra ottimismo. Secondo Daniele Longo, i rossoneri sono in continuo contatto con il calciatore per convincerlo a tornare in Italia per vestire la maglia del club di Milano.

Le sensazioni sono molto positive e lui è molto tentato dall’occasione. Il Milan è pronto ad offrire un contratto di 4 anni e la decisione arriverà solo dopo la finalissima di Euro 2024 tra la sua Spagna, di cui è capitano, e una tra Olanda e Inghilterra.