Calciomercato Milan, Borini resta: «Non sono mai stato vicino alla Cina»

Fabio Borini, recentemente accostato a squadre cinesi, ha spento ogni rumor che lo vedeva lontano dal Milan e pronto ad un’avventura in Oriente

Dopo aver regalato il gol del vantaggio al Milan nella partita odierna contro il Genoa, Fabio Borini ha smentito le voci che lo indicavano come partente durante il mercato di Gennaio. Così ha commentato il suo discusso approdo in Cina: «La Cina non è mai stata vicina, la mia idea era quella di rimanere al Milan e fare bene qua. Sono contento per oggi e per il futuro. Questa vittoria è fondamentale in vista delle prossime gare e anche perché imporsi a Genova è sempre difficile. Abbiamo messo gli altri dietro in classifica, quando sei davanti è sempre un po’ più facile. Gol? Sono emozionato, è bello vedere ripagati il proprio lavoro e i propri sforzi».