Calciomercato Milan: pronto il doppio colpo in mediana, i nomi

Dopo aver ufficializzato gli incarichi di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, il Milan si è messo in moto sul mercato

Ieri Boban e Maldini sono stati ufficializzati come nuovo Chief Officer e come nuovo direttore area tecnica. Contestualmente alla doppia ufficialità, i rossoneri si sono messi subito al lavoro sul mercato. Tanti i nomi caldi, come spiega la Gazzetta dello Sport, ad esempio quello di Lucas Torreira, che è in cima alle preferenze di Marco Giampaolo: il centrocampista è stato pagato dall’Arsenal circa 30 milioni, ha giocato ben 50 partite e servono, come minimo, 40 milioni. Il club rossonero sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione.

A centrocampo resiste sempre l’opzione Sensi, il Milan che ha già parlato con chi di dovere. Il Sassuolo avrebbe richiesto Patrick Cutrone, ma l’attaccante in questo momento è concentrato esclusivamente sull’Europeo Under 21. Al termine si valuterà la situazione. Sempre in mezzo al campo continua a piacere Praet, mentre in difesa è caldo il nome di Lovren.