Calciomercato Milan Fabio Vieira è una pista concreta?

Il centrocampista portoghese finisce nel mirino del club rossonero, complice anche Conceicao

Il calciomercato Milan, secondo ciò che filtra da calciomercato.com, potrebbe affondare il colpo Fabio Vieira dell’Arsenal, data la presenza di Conceicao in panchina. Tutti gli aggiornamenti:

PAROLE – «Un altro giocatore in cerca di una nuova collocazione è Fabio Vieira, attualmente in prestito al Porto. Classe 2000, trequartista di grande talento, nel 2022 è stato ceduto proprio dal Porto all’Arsenal, dove, però ha giocato poco. Con Arteta il feeling non è scattato e allora ecco che i Gunners hanno scelto di prestarlo ancora in Portogallo fino a fine stagione. Non rientra nei piani degli inglesi che, tra gennaio e giugno, potrebbero accettare di cederlo a titolo definitivo. Conceicao lo conosce bene, tanto che, tra il 2019 e il 2022 lo ha schierato 74 volte, ottenendo 10 gol e 18 assist. Il rapporto con il tecnico, la procura di Mendes e la volontà dell’Arsenal di cederlo potrebbero essere tre fattori per un’eventuale trattativa con il Milan in estate».