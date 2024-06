Calciomercato Milan, Fabrizio Romano SICURO: «FUTURO Theo Hernandez? La VERITA’ sulla CESSIONE è questa»

Le parole di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, sul futuro di Theo Hernandez con il Milan. I dettagli

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato a CaughtOffside del futuro di Theo Hernandez con il Milan.

PAROLE – «Nonostante indiscrezioni sui media italiani dicano il contrario, non è mai stato fissato un prezzo per Theo Hernandez. Non è vero. Il Milan non ha ricevuto fin qui nessuna offerta. Nel caso in cui dovesse ricevere una proposta vedremo quale sarà la reazione della società, ma il club rossonero non sta mettendo Theo in vendita».