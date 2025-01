Calciomercato Milan, nuova offerta per Gimenez: la posizione del Feyenoord

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con l’obiettivo Santiago Gimenez dal Feyenoord. Tutti i dettagli in merito

Fabrizio Romano su X fa il punto sul futuro di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord nel mirino del Milan.

PAROLE – «Il Milan sta preparando una nuova offerta ufficiale per Santiago Gimenez che verrà presentata la prossima settimana. Contratto fino a giugno 2028 più opzione concordata in linea di principio, dato l’interesse dell’attaccante messicano. Il Feyenoord rimane fermo sulla sua posizione, in attesa dell’offerta del Milan».