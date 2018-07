Calciomercato Milan: lo scambio Higuain-Bonucci si farà. Alla Juve il difensore più un conguaglio di venti milioni di euro

Oltre alla svolta legata a Caldara, ormai ad un passo dal Chelsea, la serata di domenica sembra essersi rivelata quella decisiva per lo scambio Higuain-Bonucci. Secondo Rai Sport le due società avrebbero trovato l’accordo nella definizione dei dettagli della trattativa. Alla Juve andrà Bonucci, che ha fatto di tutto per tornare alla base dopo appena un anno dal clamoroso addio, più un conguaglio di venti milioni di euro per Gonzalo Higuain, che nelle prossime ore dovrebbe firmare per il Milan. Il tutto a titolo definitivo, perché il Pipita avrebbe rifiutato di partire con la formula del prestito oneroso.

Per quanto riguarda l’ingaggio, Higuain ha anche trovato l’accordo con il Milan: dovrebbe percepire una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni per quattro anni. I rossoneri hanno così spalmato gli ultimi due anni di contratto dell’attaccante argentino con la Juventus, che gli garantiva uno stipendio da 7.5 milioni di euro netti a stagione. Il fratello di Higuain è a Milano, ma l’intesa sembra definita. Lo scambio Higuain-Bonucci si farà.