Il mercato invernale e il Milan non si farà trovare impreparato: vicino il ritorno di Ibrahimovic, si seguono Christensen e Sensi

Se il ritorno di Ibrahimovic non si è ancora chiuso è solo perché il Milan sta aspettando di capire quali saranno le sanzioni dell’Uefa per il rosso in bilancio del triennio 2014-2017. Lo svedese, ormai, è convinto della scelta ed è pronto a firmare un contratto di 6 mesi. Vorrebbe fare la stessa scelta anche Pato, ma la clausola rescissoria, fissata a 25 milioni dal Tianjin, resta un problema per i rossoneri. Inoltre, le priorità del Milan sono altre, visti gli infortuni a centrocampo e in difesa.

Per il reparto arretrato, rimane viva l’ipotesi Rodrigo Caio, che costa circa 10 milioni, ma sono spuntati fuori altri due nomi, entrambi del Chelsea: Cahill e Christensen. Il primo rappresenta l’usato sicuro, mentre il secondo, nonostante i 22 anni, vanta una notevole esperienza, visto che l’anno scorso con Conte ha giocato molto, ma ora con Sarri trova meno spazio. In mediana, invece, Leonardo approfondirà il discorso con il Sassuolo per arrivare a Sensi, anche in prestito con diritto di riscatto.