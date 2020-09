Calciomercato Milan, Maldini dopo Tonali vorrebbe anche Chiesa che però costa il doppio del ventenne del Brescia, si tratta con Commisso

Calciomercato Milan, Maldini dopo Tonali vorrebbe anche Chiesa che però costa il doppio del ventenne del Brescia, si tratta con Commisso.

ED ORA CHIESA- Secondo quanto riportato da SportMediaset, Maldini starebbe lavorando per arrivare anche a Federico Chiesa.

CIFRE- Commisso chiedeva fino a pochi mesi fa 70 milioni per lasciarlo partire. In fase di trattativa, la Fiorentina vorrebbe almeno 50 milioni cash, appare Logico quindi parlare di contropartite tecniche e di pagamenti dilazionati in uno o due anni. Una soluzione potrebbe arrivare con Paquetà più 20 milioni più 10 di bonus.