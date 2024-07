Calciomercato Milan, il Monaco non ci sta: vuole PIÙ SOLDI per Fofana. La situazione - Calcio News 24

Il Monaco chiede più soldi per cedere il proprio centrocampista, in seguito ormai da inizio mercato dal Milan

Il calciomercato Milan continua con la telenovela Fofana. Ormai il giocatore del Monaco viene costantemente associato ai rossoneri, ma come racconta La Gazzetta dello Sport non si può definire chiuso l’affare.

Questo poiché il club monegasco ha specificato che non farà sconti e che vuole incassare più di 21 milioni, cifra che il Nizza ha incassato per Thuram, anche lui in scadenza nel 2025.