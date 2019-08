Calciomercato Milan, non soltanto Suso: i sei giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri negli ultimi giorni di mercato

Suso, ma non soltanto. Sono tanti, infatti, i giocatori del Milan in bilico tra conferma e possibile addio. Addirittura undici secondo La Gazzetta dello Sport, che si sofferma però soprattutto su sei nomi oltre al rifinitore spagnolo.

Donnarumma resta il pezzo pregiato di casa Milan, ma non è il solo che – di fronte ad una congrua offerta – potrebbe lasciare. In difesa traballa Rodriguez, in mezzo al campo Kessiè e Biglia, davanti Andre Silva e Castillejo. Work in progress.