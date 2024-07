Calciomercato Milan, nuova CESSIONE DOPO SIMIC: addio ad un passo per QUESTO GIOCATORE, tutti i dettagli dell’affare

Nuova cessione nel calciomercato del Milan. Simic, infatti, non sarà l’unico giocatore a lasciare il club rossonero in tempi brevi. Come riportato da César Luis Merlo su X il Milan e l’Alaves hanno trovato l’accordo per Luka Romero. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Luka Romero giocherà nell’Alavés Il Milan lo presta in prestito per un anno e con diritto di riscatto di € 7.000.000».

Dopo l’esperienza in prestito all’Almeria, dunque, il giocatore argentino è pronto a tornare nuovamente in Spagna.