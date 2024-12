Calciomercato Milan, l’affare Pezzella si arena? Intreccio impossibile, ecco le ultimissime

Calciomercato Milan, l’affare Pezzella si complica adesso? Intreccio ora impossibile, ecco le ultimissime in casa rossonera

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, potrebbe definitivamente chiudersi nel calciomercato Milan il possibile arrivo dell’obiettivo Pezzella. Le ultimissime in casa rossonera:

LA SITUAZIONE – «Arrivato nel mercato invernale del 2024 dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro, Terracciano è sotto contratto con il Milan fino a giugno 2028 e percepisce un ingaggio da 800 mila euro netti all’anno. In vista del prossimo mercato di gennaio è tornato alla carica l’Empoli. Secondo Sky, ci sono già stati i primi contatti tra l’entourage del calciatore e il direttore sportivo del club toscano, Roberto Gemmi, al lavoro per cercare di convincere il ragazzo e il Milan. Dato a sua volta sulle tracce del terzino sinistro Giuseppe Pezzella (classe 1997) ex Lecce, Atalanta, Parma, Genoa, Udinese e Palermo. In ogni caso il destino dei due terzini non è legato, inoltre l’attuale orientamento di Terracciano e il Milan è di concludere insieme questa stagione».

