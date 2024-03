Rinnovo Maignan: per il Milan è una priorità

Calciomercato Milan, tra le priorità dei rossoneri c’è quella del rinnovo di Mike Maignan: il punto sulla trattativa

Come riportato dal Corriere dello Sport, una delle priorità del calciomercato del Milan per i prossimi mesi sarà il rinnovo Mike Maignan, colonna dei rossoneri attualmente in scadenza nel 2026 e che la dirigenza vuole blindare.

A tal proposito è spuntato un retroscena: Ibrahimovic avrebbe confermato a Maignan la sua centralità nel progetto rossonero del presente e del futuro e avrebbe messo sul piatto un contratto fino al 2029 (e quindi non fino al 2028 come si vociferava) con ingaggio che passerebbe dagli attuali 2.8 milioni di euro a 4.5 più bonus. Maignan dal canto suo vuole restare ma parte da una richiesta più alta, ovvero 6 milioni più alcuni bonus che renderebbero il suo nuovo contratto in linea con quello firmato da Leao la scorsa estate. Prossime settimane decisive.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM