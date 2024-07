Calciomercato Milan, Samardzic in STALLO: Udinese non convinta da QUESTO aspetto

Le ultime sul futuro di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, nel mirino del Milan. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, sarebbe in stallo la trattativa tra Milan ed Udinese per Lazar Samardzic. Il club friulano non sarebbe infatti convinto dalle contropartite proposte per abbassare la cifram ovvero Adli e Pobega.

Due profili che hanno anche altre richieste e che i rossoneri starebbe valutando con attenzione. Vedremo se ci saranno i margini per cambiare la formula dell’affare.