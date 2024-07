Calciomercato Milan, la SITUAZIONE tra Emerson Royal e Pavlovic: COLPO DI SCENA per i rossoneri

Cambia tutto per quanto riguarda il calciomercato Milan nel ruolo di esterno tra Emerson Royal e Pavlovic. Le ultime

Il calciomercato Milan vede un cambio di scena improvviso. Emerson Royal, da tempo il primo obiettivo rossonero, è ormai diventato solamente un’alternativa. I motivi non sono tecnico-tattici bensì economici.

Secondo La Gazzetta dello Sport, se l’intesa con il calciatore a 2,5 milioni di euro a stagione era stata trovata, il Tottenham si era opposto al trasferimento per via di una proposta di 15 milioni più bonus ritenuta troppo bassa. Per questo motivo, ora il Milan farà all in su Pavlovic.