Calciomercato Milan, la svolta può arrivare da Jovic

La cessione di Jovic potrebbe essere manna dal cielo per il calciomercato Milan in vista di gennaio

Il calciomercato Milan potrebbe sbloccarsi già nel mese di gennaio e a raccontarci come è il Corriere dello Sport: Per la precisione, l’addio di Luka Jovic potrebbe aprire nuovi scenari anche in entrata.

L’attaccante serbo sarebbe infatti stato adocchiato dal Galatasaray, come raccontano dalla Turchia. L’infortunio dell’ex Inter Icardi al crociato ha naturalmente complicato i piani dei turchi che potrebbe ripiegare su Jovic.

A questo punto, l’addio del serbo permetterebbe al Milan di inserire un nuovo straniero over 23 in rosa. Vista la necessità di un nuovo mediano, non sarebbe da escludere un tentativo già a gennaio per qualcuno.