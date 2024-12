Calciomercato Milan, il top player verso il rinnovo

Il Milan vuole ripartire blindando i propri pezzi pregiati, onde evitare sirene di mercato che potrebbe cambiare tutto

iIl Milan risponde presente nel match di campionato contro l’Empoli, dominando la squadra toscana con un netto 3-0 targato Morata e Reijnders, autore di una doppietta e senza dubbio il migliore in campo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio l’ex AZ Alkamaar sarebbe l’indiziato numero uno a rinnovare il proprio contratto con la squadra rossonera, mettendo così a tacere le voci che lo vedrebbero lontano da San Siro.

L’attuale accordo lo vedrebbe in scadenza a giugno 2028, ma come detto ci sono diverse squadre che hanno già messo gli occhi su di lui. Il Milan tratta dunque per un prolungamento fino 2030 con un aumentato da circa 1.7 milioni di euro a 3 con bonus inclusi. Attualmente c’è molto ottimismo tra le parti.