Calciomercato Milan, spunta L’ALTERNATIVA A FOFANA: interesse concreto per QUESTO GIOCATORE, tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan non si ferma. L’obiettivo è chiaro: regalare a Fonseca la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. In quest’ottica, non può non mancare l’arrivo di un centrocampista.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, Manu Koné è il nuovo nome per il centrocampo del Milan. Il calciatore del Borussia Mönchengladbach piace molto alla dirigenza rossonera, che vede in lui un rinforzo concreto.