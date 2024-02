Calciomercato Milan, Zirkzee obiettivo numero uno: ecco la cifra

Il centravanti del Bologna è il sogno rossonero per l’attacco, ma la presenza del Bayern Monaco potrebbe essere scomoda

Joshua Zirkzee è senza dubbio tra i migliori giocatori d’Europa per rendimento. Le sue prestazioni con la maglia del Bologna sono state fin qui ottime, condite da 9 gol e 3 assist in 25 presenze in Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il centravanti olandese piace moltissimo al Milan che farà il possibile quest’estate per accaparrarsi il classe 2001. La base d’asta è di 40 milioni ovvero la clausola acquisto che si è riservato il Bayern Monaco quando ha ceduto il giocatore al Bologna. Seguiranno aggiornamenti su quella che sarà senza dubbio una delle telenovele più di tendenza nella prossima sessione di mercato.