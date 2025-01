Calciomercato Monza, si avvicina l’addio di Carboni: sirene dalla Spagna, la situazione

Le ultime sul futuro di Andrea Carboni, difensore centrale di proprietà del Monza, dopo gli interessamenti dalla Spagna. I dettagli

Secondo quanto riportato da SportItalia, Andrea Carboni potrebbe lasciare il Monza durante il calciomercato di gennaio. Sul difensore centrale ex Cagliari c’è infatti il forte interesse dell’Espanyol dalla Spagna.

La trattativa al momento non è ancora in stato avanzato, ma ci sono stati dei contatti e si ragiona sulla formula del trasferimento. Possibile un prestito con diritto di riscatto in favore dei catalani.