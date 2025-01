Calciomercato Monza, si sogna il colpo Correa dall’Inter. Possibile la mossa del “Condor” Galliani?

Calciomercato Monza, si sogna ad occhi aperti con il possibile colpo Correa dall’Inter. Ecco le ultime novità in vista della sessione di gennaio

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Correa sarebbe in uscita dall’Inter dopo un ciclo di tanti bassi e pochissimi alti. Nel mezzo però c’è anche l’occasione per riscattarsi subito, soprattutto in una provincia che ha bisogno di lui.

Infatti una delle operazioni del calciomercato Monza (Galliani su tutti) è quello di comprare Correa per rincorrere una salvezza importante.