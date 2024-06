Calciomercato Monza, Galliani ha scelto il nome post DI GREGORIO: il nome in CIMA ALLA LISTA arriva dalla Serie A

Calciomercato Monza, Galliani ha scelto il nome post DI GREGORIO: il nome in CIMA ALLA LISTA arriva dal nostro campionato

Il Monza è alla ricerca del sostituto di Di Gregorio che, a meno di clamorosi stravolgimenti, sarà il nuovo portiere della Juventus.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta Sportiva i brianzoli puntano forte su Lorenzo Montipò. Il portiere dell’Hellas Verona è infatti il nome in cima alla lista dei desideri di Galliani. Cragno e Sorrentino, attualmente in rosa, non convincono a pieno.