Ounas ha convinto Ancelotti: resta al Napoli

Nessuna cessione in vista per Adam Ounas: l’esterno offensivo ha convinto mister Carlo Ancelotti, resta al Napoli

Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile addio al Napoli di Adam Ounas. L’esterno offensivo non ha trovato molto spazio nel Napoli targato Maurizio Sarri, con la dirigenza partenopea che ha puntato su di lui nell’estate 2017 strappandolo alla folta concorrenza. Non mancano i club interessati, ma dall’Algeria arrivano importanti aggiornamenti…

L’edizione odierna di Le Buteur afferma che il classe 1997 non si sposterà dal Napoli: il calciatore ha convinto mister Carlo Ancelotti, che ha chiesto alla dirigenza di trattenerlo. Nessun prestito in vista dunque, con le buone prestazioni offerte nei test amichevoli che hanno spinto l’allenatore di Reggiolo a tenerlo in rosa.