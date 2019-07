Calciomercato Napoli: l’Atletico Madrid piomba su James Rodriguez, offerti 45 milioni

Il Napoli potrebbe venire beffato sul più bello: l’Atletico Madrid è piombato su James Rodriguez offrendo 45 milioni

Il Napoli rischia la clamorosa beffa? Come riporta la Gazzetta dello Sport l’Atletico Madrid è piombato su James Rodriguez, offrendo al Real la bellezza di 45 milioni di euro (3 in più di quanto richiesto da Perez).

Adesso, il Napoli può far leva soltanto sulla volontà del giocatore che avrebbe già garantito a Ancelotti il suo si al trasferimento in maglia azzurra. Ma la sola volontà potrebbe non bastare.