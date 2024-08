Calciomercato Napoli, ribaltone Folorunsho: è vicino a...

Retroscena per Folorunsho che cambia il calciomercato Napoli, ecco cosa succede per il talento cercato da questo club di Serie A

Michael Folorunsho è in questo momento uno dei nomi più caldi del calciomercato Lazio: il centrocampista del Napoli è cresciuto nelle giovanili della Lazio e gradirebbe tornare a casa. Il problema però rimane quello legato agli Over 22. Il giocatore non sarebbe infatti iscrivibile come prodotto del vivaio, visto che fu ceduto nel 2017 tre mesi prima che trascorressero i tre anni esatti necessari per essere considerato tale, ma nel regolamento c’è, nella formulazione del regolamento della FIGC che potrebbe giocare a favore dei biancocelesti.

«”calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l’ultima data ufficiale del campionato di Serie A, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare ».

Il calendario gioca a favore della dirigenza laziale: i biancocelesti hanno tesserato il calciatore nelle giovanili esattamente il 31 agosto 2014, ovvero all’inizio della stagione 2014, quando il giocatore era negli allievi. Un cavillo che potrebbe rivelarsi decisivo per arrivare al giocatore senza prima fare cessioni.