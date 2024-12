Calciomercato Napoli, smentita su Meret: «Le voci sul trasferimento a quella squadra sono fake news provenienti dal Nord»

Calciomercato Napoli, arriva la smentita su Meret e l’accusa: «Tutte fake news! È un tentativo per destabilizzare l’ambiente ». Le parole di Umberto Chiariello

Impazzano le voci che accostano il nome di Alex Meret del Napoli come obiettivo del calciomercato Inter date le difficoltà nel trovare l’intesa per il rinnovo di contratto con i partenopei. Proprio da Napoli, Umberto Chiariello, direttore della redazione sportiva di Radio CRC, media partner ufficiale del Napoli, è intervenuto sulla questione sul proprio account X, spiegando come tali notizie siano false e probabilmente inventate con l’obiettivo di destabilizzare l’ambiente attorno alla squadra di Antonio Conte.

MERET INTER – «Ribadisco ancora una volta: fake news, questa volta della Gazzetta. Ed ho le prove SCRITTE dei diretti interessati anche stavolta. Ho l’impressione che trattasi di altro tentativo nordista di destabilizzare l’ambiente Napoli, che da quando ha Conte è temuto come la peste bubbonica (Marotta docet). Stampa napoletana, non cascare nel trappolone dando voce a questi tentativi».