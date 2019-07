Calciomercato Napoli: Pepè per l’attacco azzurro, ma servono 65 milioni

Non solo James Rodriguez per l’attacco del Napoli. Gli azzurri cercando un altro centravanti: no di Rodrigo, c’è l’idea Pepé del Lille

Solo James Rodriguez? Macchè, il Napoli di De Laurentiis non lascia ma raddoppia. Come riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri starebbero sondando altri profili (dopo il no di Rodrigo) per regalare ad Ancelotti un attacco di primissimo livello.

L’ultimo nome è quello di Nicholas Pepè. L’attaccante del Lille è reduce da una stagione super con 22 goal e 11 assist in Ligue 1 ma su di lui c’è già mezza Europa. Ecco perché i francesi sparano alto e puntano di incassare dall’eventuale cessione del suo gioiello almeno 65 milioni di euro. Cifra che, a quanto pare, non impedisce al Napoli di studiare l’assalto.