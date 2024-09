Calciomercato Napoli, CAOS Osimhen: le POSSIBILITA’ per il FUTURO

Le ultime sul futuro di Victor Osimhen dopo la mancata cessione nell’ultimo giorno di calciomercato

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono ancora due possibilità per il futuro di Victor Osimhen dopo la mancata cessione nell’ultimo giorno di calciomercato. La prima è un’ulteriore cessione nella Saudi Pro League, ma non sarà facile trovare un altro club dopo lo strappo avvenuto nei giorni scorsi.

L’alternativa è invece un trasferimento in Turchia o in Qatar, dove il calciomercato è ancora aperto. Il Napoli dovrà anche valutare l’eventualità di avere a libro paga un ingaggio pesante, motivo per il quale potrebbero esserci ipotesi di riconciliazione durante la sosta, in modo tale da poter reintegrare il giocatore