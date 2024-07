Calciomercato Napoli, c’è l’ok allo SCAMBIO Osimhen-Lee Kang In con il PSG

Le ultime sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nel mirino del PSG. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli avrebbe accettato il profilo di Lee Kang In come contropartita nella trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen al PSG.

Il club parigino è in attesa di definire il futuro di Kolo Muani prima di procedere in maniera definitiva per l’attaccante nigeriano. Gli azzurri sono in attesa della sua cessione per fiondarsi su Romelu Lukaku.