Hamsik resta al Napoli, l’agente: «Decisivo Ancelotti»

Vicino al trasferimento in Cina, Marek Hamsik ha deciso di restare al Napoli: l’agente Venglos conferma che Carlo Ancelotti è stato decisivo nella scelta dello slovacco

Continua l’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli: nessun futuro in Cina per il capitano partenopeo. Dopo le voci sul possibile addio, l’agente Juraj Venglos ha confermato la permanenza in azzurro dello slovacco: «E’ rimasto perche ha due anni di contratto con il Napoli: ci sono stati interessamenti di club cinesi, ma non si è mai andati oltre. Hamsik non è un calciatore libero ed ha un prezzo alto, c’erano limiti che difficilmente avrebbero permesso di colmare le richieste degli azzurri».

Continua il procuratore ai microfoni di Radio Crc: «C’è stato più rumore sui giornali che altro, è molto felice di restare al Napoli. E’ stata fondamentale la telefonata di Carlo Ancelotti, oltre al contatto con il presidente de Laurentiis. Hamsik non ha mai detto espressamente di voler lasciare Napoli, non sarebbe inoltre mai andato in un altro club di Serie A. Ora ripartirà con gli stessi obiettivi di sempre, proverà a fare il meglio per sé e per il club: il Napoli proverà sicuramente a vincere lo scudetto e ad andare avanti il più possibile nelle Coppe».