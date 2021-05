Lorenzo Insigne vuole pensare esclusivamente a EURO 2020. Poi ci sarà tempo per parlare di rinnovo o cessione con il Napoli

Lorenzo Insigne vivrà un’estate intensa. Prima EURO 2020 con la Nazionale italiana, poi il dialogo con il Napoli per parlare del futuro.

Come riportato da Repubblica, non è escluso che l’attaccante venga ceduto in estate in caso di mancato accordo sul rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022.