Calciomercato Napoli, salta anche Skriniar: fatta per il passaggio al Fenerbahce

Il Fenerbahce ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Milan Skriniar in difesa, obiettivo di calciomercato del Napoli. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Fenerbahce avrebbe chiuso l’operazione per l’arrivo di Milan Skriniar a titolo definitivo dal Psg.

Un’operazione, quella per l’ex Inter, che complica i piani in difesa del Napoli. Gli azzurri sono infatti ancora alla ricerca di un rinforzo in quella zona di campo dopo la decisione di Danilo di fare ritorno in Brasile.