Calciomercato Napoli, sorpasso al Milan per un giovane talento

Calciomercato Napoli: i partenopei avrebbero superato il Milan per Popovic, dopo la frenata della trattativa dei rossoneri

Il Napoli mette la freccia e sorpassa sul calciomercato il Milan per Popovic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i partenopei sono al lavoro per anticipare la concorrenza di club come Bayern Monaco e Porto: possibile operazione in sinergia per un prestito in accordo con il Frosinone, che sarebbe alla finestra.

Nelle scorse settimane il calciatore sembrava molto vicino al Milan, ma la trattativa con i rossoneri ha subito un brusco stop. Sul giovane talento svincolatosi dal Partizan c’è anche da battere la concorrenza della Juve, sempre attenta sulla nuova linea verde dettata da Giuntoli.