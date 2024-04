Calciomercato: il Newcastle è costretto a vendere un suo big

Il Newcastle sta affrontando una stagione al di sotto delle sue aspettative. Il calciomercato estivo servirà per una piccola rivoluzione

Il Newcastle è ottavo in Premier League, a distanza siderale – 16 punti – dalla possibilità di rientrare in quella Champions League che ha frequentato quest’anno, finendo il cammino nella fase a gironi. Anche per questo il club deve iniziare a pensare a come far cassa e a concentrarsi su quale giocatore possa essere messo in vendita. Lo scrive su AS Pablo Montanoo: «Nessuna squadra vuole perdere le sue stelle, figuriamoci quando si tratta di un progetto in costruzione, ma oò Newcastle non ha scelta. Il 2022-2023 è stata una stagione storica per i Magpies con il ritorno in Champions League.

Tuttavia, l’iniezione economica del Fondo di Investimento Pubblico saudita non è stata sufficiente. La squadra di St. James Park ha annunciato perdite per oltre 170 milioni di euro negli ultimi due anni e la soluzione più fattibile è quella di cedere alcuni dei suoi calciatori con il maggior numero di possibili acquirenti. Il nome più probabile è quello di Alexander Isak». L’attaccante, che ha come idolo Zlatan Ibrahimovic. Costato 70 milioni, il giocatore p nel mirino di Arteta, che lo vorrebbe per rinforzare il suo Arsenal. Che, al contrario, non avrà problemi a partecipare alla ricca e affollata Champions della prossima stagione.