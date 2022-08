Calciomercato Palermo: Di Carmine come vice Brunori

Calciomercato Palermo, i rosanero stanno pensando all’esperto Di Carmine come una valida alternativa per il ruolo di vice Brunori

Il Palermo è alla ricerca di qualcuno che possa ricoprire il ruolo di vice Brunori in attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome potrebbe essere quello di Samuel Di Carmine.

Classe ‘88 in uscita dalla Cremonese dove lo scorso anno con 5 reti in 30 presenze ha contribuito alla promozione in Serie A. Sarebbe lui il nome giusto per completare l’attacco dei siciliani.