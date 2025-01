Calciomercato Parma: Coulibaly in Premier League, ultimi dettagli con il Leicester per il trasferimento

Calciomercato Parma: Woyo Coulibaly in uscita dai ducali, contatti ben avviati con il Leicester. Nelle prossime ora possibile la chiusura

Il Parma si prepara a salutare Woyo Coulibaly: il centrocampista è vicino infatti al trasferimento al Leicester City in Premier League. Come riportato da Sky Sport UK l’interesse delle Foxes è molto concreto e a brevissimo si dovrebbe chiudere.

Il giocatore sarebbe pronto a volare in Inghilterra già nelle prossime ore: già contro il Genoa il calciatore era rimasto in tribuna. Al suo posto per sostituirlo potrebbe arrivare Vogliacco, con i Ducali in pressing sui rossoblù per chiudere l’affare. Una volta ceduto Coulibaly si lavorerà anche sui prossimi acquisti: le necessità di Pecchia sono un centrale e una punta.