Calciomercato Parma, SFUMA Gaetano: la SITUAZIONE con il Napoli - Calcio News 24

Le ultime sul futuro di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, nel mirino del Parma. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è sfumato l’approdo di Gianluca Gaetano al Parma. Il club ducale non ha infatti trovato l’accordo con il Napoli, che ha rifiutato una proposta da 8 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita ed eventuali bonus.

La richiesta degli azzurri per il giocatore continua ad essere di 12 milioni di euro. Da capire se per lui potrà tornare in pista il Cagliari, club con cui ha giocato in prestito la seconda metà della scorsa stagione.