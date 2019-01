Calciomercato Parma, idea Juan Iturbe per l’attacco: contatti in corso con l’UNAM Pumas, le ultime sulla nuova pista

Dopo Gervinho e Kucka, il Parma punta su un altro calciatore reduce da un’avventura ‘esotica’. Secondo quanto riporta Sky Sport, la dirigenza gialloblu ha effettuato un sondaggio con l’UNAM Pumas per Juan Iturbe.

Il fantasista argentino ha raccolto un gol in 12 presenze con la compagine messicana ed è desideroso di tornare protagonista in Serie A: contatti in corso tra i due club, il direttore sportivo Faggiano al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister D’Aversa. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…