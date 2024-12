Calciomercato Parma, mega operazione con la Fiorentina per portare Kayode in Emilia. La situazione

Calciomercato Parma, mega operazione con la Fiorentina per arrivare a Kayode. Chi potrebbe dire addio alla corte dei crociati emiliani in quel di gennaio?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il calciomercato Parma vede i crociati fortemente interessati a rinforzare la fascia, e uno dei nomi sotto la lente d’ingrandimento è il giovane Kayodé della Fiorentina.

Infatti sembrerebbe che i crociati, insieme alla squadra viola, siano in questo momento in trattativa per portare in Emilia Kayodé (ma in prestito) e dall’altra a Firenze dovrebbe sbarcare Koulibaly.