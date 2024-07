Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: valzer dei portieri, da Suzuki a Gollini

Calciomercato: le “trattative più” per La Gazzetta dello Sport: i movimenti tra i pali, da Suzuki a Gollini e Stankovic

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea

PICCOLI AL CAGLIARI – «Colpo con l’Atalanta in Chiusura per l’attaccante tornato dal prestito al Lecce. Il classe 2001 è in arrivo in Sardegna in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei nerazzurri».

ZORTEA AL CAGLIARI – «Sempre dall’Atalanta è in arrivo l’esterno destro che ha concluso i sei mesi di prestito al Frosinone. Per il terzino veneto si stanno limando i dettagli di un contratto a titolo definitivo».

SUZUKI AL PARMA – «Il Sint-Truiden, proprietario del cartellino del portiere giapponese classe 2002, non lo ha schierato nell’ultima amichevole. Un segnale importante che l’affare sta davvero andando in porto».

GOLLINI AL MONZA – «Con sullo sfondo la difficile trattativa per lo juventino Szczesny, il club sta seguendo altri profili per sostituire Di Gregorio, tra cui quello del portiere dell’Atalanta a cui è tornato dal prestito al Napoli».

STANKOVIC ALL’EMPOLI – «Potrebbe arrivare dall’Inter il portiere. Stankovic o Radu le ipotesi per sostituire Caprile. La trattativa è aperta. Non esclusa anche una nuova chiamata a Berisha, secondo portiere nel passato campionato».

VITI ALL’EMPOLI – «L’Empoli va sull’usato sicuro per sostituire il capitano Luperto. Dal Nizza, dopo l’anno in prestito al Sassuolo, potrebbe tornare il difensore che a Empoli ha giocato dieci anni e da cui partì due anni fa».

BIRASCHI ALL’UDINESE – «Scatto dei friulani per il difensore che si è svincolato dal Fatih Karagumruk. Il classe ’94, che ha passato sette stagioni al Genoa, può giocare sia come centrale sia come terzino sinistro».

MEULENSTEEN AL LECCE – «Sempre aperta la strada per arrivare al 24enne centrocampista del Vitesse. Il suo ruolo naturale è il Mediano, ma in carriera è stato impegnato anche come difensore centrale».