Calciomercato Real Madrid, obiettivo Davies a parametro zero

Il Real Madrid scantenato in vista della prossima finestra di calciomercato: piace Alphonso Davies e potrebbe arrivare a zero

Il Real Madrid, che in estate firmerà con Mbappé, sta preparando un nuovo colpo di calciomercato a parametro zero. Come riportato da Sky Sport DE, le Merengues hanno messo nel mirino Alphonso Davies del Bayern Monaco.

L’esterno canadese, in scadenza nel 2025, avrebbe comunicato ai bavaresi di non voler rinnovare il contratto: per evitare di perderlo a parametro zero – come era già successo con Alaba – tra un anno i tedeschi sono pronti a trattare con la Casa Blanca, partendo da una richiesta di 50 milioni.