Calciomercato Roma, ancora in stand by il rinnovo di Zaniolo

Ancora niente di fatto per il rinnovo di Zaniolo con la Roma: per ora non sono previsti incontri tra le parti

E’ ancora in stand by il rinnovo di Zaniolo con la Roma. Come spiegato da Valentina Mariani a Sky Sport 24, al momento all’orizzonte non c’è la possibilità di un’incontro con la dirigenza del club giallorosso per discutere sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2024.

La questione rinnovo, in caso, potrebbe riaprirsi dopo la fine del mercato di gennaio, con moltr squadre interessate all’attaccante giallorosso.

