Rinnovo Zaniolo, c’è tempo fino a febbraio: colloqui continui tra Pinto e l’agente

La Roma è vicina alla partenza per il ritiro in Portogallo e Tiago Pinto sta lavorando per il rinnovo di Zaniolo con il suo agente, Vigorelli

La Roma è vicina alla partenza per il ritiro in Portogallo e Tiago Pinto sta lavorando per il rinnovo di Zaniolo con il suo agente, Vigorelli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo si sarebbe già trovato ma ancora manca la firma. C’è tempo fino a febbraio per mettere nero su bianco dopodiché l’azzurro potrebbe anche guardarsi attorno.